Un estafador entra en la prisión de Zuera, pero tiene otras 14 víctimas esperando juicio

El estafador zaragozano Jean Paul Bastiaans Minguillón ingresó la semana pasada en la prisión de Zuera al no haber cumplido la sentencia que le impuso un año de cárcel y la devolución de 83.000 euros por no asumir la responsabilidad derivada de su falso negocio en China. Pero ha dejado a otras catorce víctimas a la espera de dos juicios en Zaragoza y otro en Barcelona, en el que hay doce afectados que conoció en una afamada academia de tenis de la Ciudad Condal.

La Audiencia de Zaragoza confirmó la condena por estafa en abril de 2017, pero en el tiempo transcurrido no ha hecho mención de devolver la cantidad estafada al ingeniero que trabaja en un país asiático y la acusación particular, ejercida por José María Viladés, no aceptó otra alternativa porque el condenado no había asumido todavía la responsabilidad patrimonial. Asimismo, hace unos días el letrado de Zaragoza recibió una llamada de un compañero de Barcelona, quien le explicó que lleva doce estafas del mismo individuo por un valor aproximado de 130.000 euros, con el mismo método. El estafador engañaba a los conocidos y amigos con una inversión para un negocio en China, de donde supuestamente traía productos para El Corte Inglés, y les ofrecía unos pingües beneficios desde que iban del 10% al 30% de la cantidad que le prestaban. Ofrecía pagarlos en apenas quince días.

"Está preparada la querella con los doce afectados de Barcelona y unos de Madrid que conoció en la academia de tenis famosa. Hay otra víctima de 30.000 euros que prefiere no ir a los tribunales", detalló el abogado Carlos Valera desde un despacho de Barcelona. Este abogado se reunirá con la familia del estafador para ver si hay alguna opción de recuperar el dinero. El monto de la estafa puede llegar hasta un millón de euros. No obstante, algunos afectados han optado por no llevarlo a los tribunales a la espera de que les pueda devolver el dinero prestado.