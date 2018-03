Los conductores van a la huelga y dejan el tranvía sin el 50% del servicio en horas punta

Esta vez no hubo acuerdo sobre la bocina . Los conductores del tranvía comenzarán este martes la primera huelga específica en la etapa moderna de este transporte –el pasado 8M también secundaron la movilización feminista–, después de que anoche no llegaran a un acuerdo con la empresa. Así, los usuarios sufrirán los paros parciales que se han convocado para las horas punta, y que les dejarán sin la mitad del servicio en horario de mañana y tarde desde hoy mismo.

En concreto, la huelga está convocada para los martes, jueves y sábados entre las 8.00 y las 10.00 y entre las 19.00 y las 21.00. Ayer, el Ayuntamiento de Zaragoza fijó los servicios mínimos que se aplicarán. El Consistorio decidió que saldrán a la calle el 50% de los convoyes previstos para cada tramo horario. Es decir, si las jornadas laborables entre las 8.00 y las 10.00 habitualmente salen a la calle 18 tranvías, los martes y jueves de huelga harán el recorrido nueve, por lo que la frecuencia de la línea se irá hasta los diez minutos, cuando normalmente a esas horas es de cinco.

En el caso de los sábados, el tiempo de paso se disparará hasta los 30 minutos de 8.00 a 9.00, a los 20 minutos entre las 9.00 y las 10.00 y a los 15 minutos entre las 19.00 y las 21.00. Prácticamente lo mismo ocurrirá el día de Jueves Santo. La afección exacta al servicio debería depender del seguimiento de la huelga por parte de los conductores, que apoyaron los paros en votación de forma mayoritaria. Sin embargo, en la movilización feminista la empresa solo sacó los convoyes que marcaban los servicios mínimos, pese a que había personal disponible para llevar más tranvías.

Las negociaciones de ayer de última hora no consiguieron la desconvocatoria de la huelga, como sí había pasado en las dos amenazas de paros anteriores. Ambas partes se encontraron en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) a las 16.30, y claudicaron al filo de las 23.00, seis horas y media después. Levantaron acta de no acuerdo, lo que significa que las negociaciones no se suspenden, sino que se rompen. Así, no hay fecha prevista para que la empresa y los trabajadores vuelvan a dialogar.

El conflicto actual deriva del que estuvo a punto de costar la primera huelga del tranvía en octubre del año pasado. Los conductores dicen que Tranvías Urbanos de Zaragoza no ha cumplido con los términos del acuerdo al que se llegó entonces, mientras que la operadora de la línea acusa a los sindicatos de pedir nuevas reclamaciones, más allá de lo que fijó aquel pacto y de lo que marca el convenio colectivo.

Anoche, al finalizar la reunión, Pilar Fuentes, presidenta del comité de empresa, apuntaba que los motivos de la huelga son "todos los incumplimientos de los acuerdos" a los que habían llegado. Por su parte, la dirección de Tranvías Urbanos dijo que la compañía "cumple con todo lo que se pactó", pero que los trabajadores "están pidiendo más".

El principal punto de disputa son los tiempos de descanso que tienen los conductores, así como un mayor control del tiempo de conducción a través de un ‘software’. Otros asuntos de discrepancia son las mejoras en los sistemas que los trabajadores reclaman que se apliquen.