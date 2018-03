Una mujer denuncia una incineración por error

María Pilar Espallargas se quedó de piedra hace unos días cuando leyó en HERALDO que el Ayuntamiento fue denunciado por perder cuatro cadáveres porque hace doce años sufrió un episodio similar, pero ella no llegó a los tribunales.

"Mis padres no están en el nicho. Se han ido", reaccionó María Pilar Espallargas cuando un 19 de marzo, el Día del Padre, acudió al cementerio y se encontró con la tumba de sus progenitores abierta. Estaba llamando a un hermano para advertirle del desastre con el que se encontró en Torrero y él no se lo creía.

"Se habían llevado los restos de mi padre porque se confundieron. Lo pidieron los vecinos de la tumba de al lado para otro fallecido y querían que lo incineraran y lo llevaran a otro nicho con otros de la familia", relató.

Un mes antes de este episodio, los días 4 y 5 de febrero, se conmemoraban las fechas de la muerte de su madre y su padre. Por eso tenía muy claro que este error de los trabajadores del cementerio se produjo en ese mes y exigió que se lo devolvieran a su tumba. Los restos que habían sido incinerados por una confusión ya estaban en una urna y la habían metido en otra tumba a la suya. Procedieron a abrirla, volvieron a recuperar los restos del padre y devolvieron la urna al nicho que le correspondía.

"Que no vuelva a ocurrir"

"No lo denunciamos entonces, ni lo recuerdo por eso, pero sí quería que no volviera a ocurrir, ahora que se ha producido", señala la afectada. Además, revive la discusión que mantuvo con el concejal de cementerios (Laureano Garín) a quien le dijo que no tenía intención de que un enterrador se quedara sin trabajo, pero sí que el error afectara al político por las maneras que mostró para tratar a la ciudadana afectada.

Una vez que los enterradores recuperaron la urna con las cenizas del padre incinerado por error en un nicho donde había otros cuatro fallecidos, Pilar Espallargas reclamó que lo volvieran a su tumba acompañando a su mujer, que no se la llevaron.

Esta semana podría conocerse el acuerdo económico entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la familia de los cuatro fallecidos que se trasladaron por error a la fosa común del cementerio de Torrero.