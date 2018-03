Suciedad y barrizales junto a La Aljafería

El parque de La Aljafería no escapa del deterioro que presentan la mayoría de las zonas verdes de la ciudad. Varios de sus usuarios dicen estar “ cansados de la falta de mantenimiento” y se suman a las protestas que ya han lanzado los vecinos de otros barrios de Zaragoza para pelear por “disponer de unos espacios al aire libre cuidados y respetados en los que disfrutar”.

La asociación vecinal de La Jota ha manifestado en más de una ocasión las deficiencias de sus tres parques: el de Valmaseda, el del Royo del Rabal y el de Oriente, que “están dejados a su suerte” y arrastran problemas de vandalismo y de falta de equipamientos y arbolado. Los usuarios habituales del parque Miraflores, por su parte, reiteran cuando se les pregunta que el suyo “es el parque menos cuidado de la ciudad” a causa de árboles caídos, un mal uso del riego o adoquinado peligroso que ocasiona accidentes.

Recientemente, el Partido Popular de Zaragoza ha alertado de que el parque de la Memoria Histórica, en San José, presenta un estado de suciedad “inaceptable” que se acumula en las jardineras y en los andadores, “plagados de excrementos de perro y de todo tipo de basura”. Este también es un lastre del parque de La Aljafería, en el que las heces de los animales se interponen en el camino de vecinos que bajan a practicar deporte o niños que salen a jugar.

“Todos los días paseo con mi perro por este parque y soy muy cuidadosa con la recogida de sus excrementos, pero no todo el mundo es igual. No doy crédito cuando me encuentro con ‘regalos’ tanto en el césped como en los andadores, hay vecinos muy poco cívicos”, cuenta Belén de Miguel, residente de La Almozara. Nacho Piñero, que corre habitualmente por el parque, comparte la opinión de De Miguel y añade que “es una pena que un parque que está junto a un lugar tan destacado como La Aljafería presente este estado, en gran medida por la falta de higiene de los usuarios”.

A los excrementos de animales se suma la queja por el estado del césped, que ha llegado hasta el buzón de protestas de la asociación Zaragoza Ciudadana. “Varios vecinos de la zona se quejan del mal servicio que realizan algunos de los jardineros y la falta de supervisión de sus responsables”, apunta el colectivo, que ha hecho llegar este asunto al Ayuntamiento de Zaragoza pero aún no ha obtenido una respuesta al respecto. Más allá de responsabilizar a nadie, Zaragoza Ciudadana solicita en nombre de los afectados “la renovación del césped, así como su correcto mantenimiento y conservación”.

“Hay zonas completamente áridas, con hoyos y agujeros, es como caminar por un descampado”, dice I. L., que reside en los edificios de enfrente del parque. A eso hay que sumar que desde hace años hay puntos en los que se producen grandes barrizales. Algunos usuarios coinciden en que son ocasionados por “un mal funcionamiento de los aspersores” y que se incrementan cuando llueve, “pero nunca llegan a desaparecer”.

Celia Serrano, madre de dos niños, añade que el estado del embaldosado es “deficiente” en algunos tramos del parque, pero aplaude que el Consistorio haya llevado a cabo actuaciones para mejorar la zona. Este es el caso de la instalación de un columpio adaptado tras ser solicitado en los presupuestos participativos de 2017. Con él, se ha estrenado una nueva zona de juego infantil en La Almozara que incluye balancines, una estructura para escalar, un tobogán y suelo acolchado.

Estos presupuestos dejaron el año pasado en el barrio otras mejoras por un coste total de 172.233 euros, como la iluminación de parques infantiles, un circuito deportivo con máquinas en el Ebro, la reparación de accesos al centro cívico o la creación de un espacio deportivo y recreativo en el CEIP La Almozara.

El acondicionamiento de las zonas verdes sigue siendo un asunto pendiente y, una edición más, ha sido recurrente en las propuestas a incluir en los presupuestos participativos de 2018. Además de mejorar el cuidado de los parques, la Unión Cesaraugusta ha pedido reponer el arbolado y ajardinamiento en las principales vías y plazas de la ciudad, como la Gran Vía, el paseo de Fernando el Católico, la plaza de Salamero o la de los Sitios.