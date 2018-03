Miles de personas recorren el centro de Zaragoza por la huelga feminista del 8 de marzo

Miles de personas están participando en la manifestación feminista que recorre el centro de Zaragoza desde las 12.00. Bajo el lema 'Si nosotras paramos, se para el mundo', la marcha ha arrancado desde la Universidad de Zaragoza, donde durante toda la mañana se han llevado a cabo diferentes charlas informativas. Según fuentes policiales, a su paso por el Paseo de la Independencia eran 5.000 los integrantes de la marcha.

Entre las manifestantes está Paula Duerto, que pertenece al Eje Estudiantil y ha destacado que “defiende una educación feminista y en libertad”. “Queda mucho por hacer, hay que seguir avanzando y luchando todos los días”, ha señalado la joven. Por su parte, Cristina Brusel, estudiante de Sonido, ha asegurado que es necesario que la mujer sea reconocida y se valore su papel en la sociedad, por ello aboga por un reparto equitativo de tareas y trabajo. “Creo que hay mucho que hacer sobre todo en cuanto a lenguaje y en el ámbito universitario, porque hay carreras que están muy asociadas a mujeres y otras a hombres”, ha concretado Brusel.

No obstante, en la marcha que ha partido desde la plaza San Francisco no solo hay estudiantes universitarios. Carlos Sebastián que estudia bachillerato ha ido con otros amigos de su clase. La pancarta que porta dice “educar a una hija igual que a un hijo”. Según él, es importante “que se eduque a las personas con los mismos derechos”. Numerosos lemas también reivindican la equiparación salaria, Chon Pérez es funcionaria y admite que ella “tiene suerte de cobrar lo mismo que los hombres”, pero que hay otras personas que no. “Estoy aquí en solidaridad por ellas”, afirma Pérez.