Premian la profesionalidad de una policía zaragozana en la noche del atentado de Cambrils

La funcionaria del Cuerpo Nacional de Policía Lara Rodrigo ha recibido este miércoles todo tipo de elogios por la profesionalidad demostrada en la noche y madrugada del 18 de agosto de 2017 en Cambrils, donde estaba de vacaciones con su familia. Tanto el jefe de la Policía Local de la localidad tarraconense, Josep Cambrils, como el jefe superior de Policía en Aragón, José Ángel González, y el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, han alabado su "buen hacer" y su "disposición" para "arrimar el hombro" como el que más en una noche muy complicada que tuvo en alerta a toda la población de la ciudad costera, atacada por terroristas yihadistas horas después de la masacre perpetrada en las Ramblas de Barcelona.

"Nos sentimos orgullosos de vestir el mismo uniforme que tú", le ha dicho José Ángel González, quien ha recordado que tras descubrir a unos carteristas y ayudar en su detención "no dudó ni un momento" en ponerse a disposición del Cuerpo de Policía Local de Cambrils para prestarles su colaboración desinteresada. "Has sido un ejemplo de cooperación y la demostración de que los policías no tenemos apellidos y que nos une una misma formación y la vocación del servicio a los demás. Cuando un ciudadano llama pidiendo ayuda le da igual qué uniforme llega", ha manifestado.

El jefe del 092 de Cambrils, Josep Muñoz, ha recordado que aquella noche Lara Rodrigo hizo gala doblemente de su profesionalidad. "Aunque estaba de vacaciones, ayudó a resolver unos hechos delictivos que sin su buen hacer habría sido imposible. Y más tarde, cuando nos estaba ayudando en las diligencias y saltaron todas las alarmas del ataque terrorista, arrimó el hombro como uno más de sus compañeros", ha expresado. Aquella noche fue la funcionaria zaragozana quien atendió las llamadas que muchos ciudadanos hicieron a la centralita del 092 de la ciudad costera y su presencia sirvió para que todos los agentes disponibles (y los que se presentaron estando fuera de servicio) estuvieran en la calle buscando a los terroristas.