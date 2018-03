"Gracias al trabajo me pude quitar el sambenito de la discapacidad"

"Yo digo que tengo tres 'taras': soy mujer, con una discapacidad y a punto de cumplir 45 años". Así se presenta en tono de broma Cristina París, una zaragozana que, después de encontrar empleo y recuperar con él su autoestima, se atreve a hablar sin tapujos de la situación de exclusión que enfrentan miles de mujeres dentro y fuera de Aragón. En su caso, con el 'hándicap' de sufrir también un trastorno de personalidad.

"Cuando yo buscaba empleo, en la década de los 30, la pregunta era 'cuándo vas a ser madre'. Te miran como un peligro por si vas a faltar o reducir jornadas. Luego llegas a los 40 y tienes que dar otra imagen, porque siendo mujer es imperativo estar monísima y a ser posible aparentar menos de lo que tienes... Entonces me di de frente con el problema grave, me quitaron la incapacidad y volví al mercado laboral después de varios años sin trabajar; con casi 44 y una discapacidad del 44% te encuentras desvalido", afirma París, quien gracias a la Fundación Adecco acaba de encontrar un empleo de auxiliar administrativa en la empresa donde hizo las prácticas y se ha quitado al fin el 'sambenito' de la discapacidad.

La suya -reconoce- no es de las situaciones más graves, pero sí que durante años ha tenido que lidiar con numerosos obstáculos que le han hecho sentirse "excluida" por una u otra razón. "Hasta el momento que me diagnosticaron la enfermedad tuve los problemas que tiene cualquier mujer. Pero cuando esta se me dispara y me incapacita para trabajar totalmente, el trastorno de personalidad que tengo todavía me dificultaba más la búsqueda de empleo", confiesa hoy recuperada.