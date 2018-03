Hasel reitera sus ofensas en el Luis Buñuel ante 200 seguidores

Apenas 48 horas después de ser condenado por la Audiencia Nacional a dos años de cárcel y un día por enaltecimiento del terrorismo, el rapero Pablo Hasel llegó a Zaragoza para participar en unas charlas sobre libertad de expresión en el antiguo instituto Luis Buñuel. La repercusión mediática de su caso había generado una enorme expectación durante el fin de semana, que finalmente se plasmó en una sala abarrotada con cerca de 200 seguidores del cantante, y numerosos medios de comunicación.

Hasel utilizó el micrófono que le brindó el acto organizado por las Marchas por la Dignidad para explicar su proceso judicial, reiterar sus ofensas –llegó a calificar a la fiscal del caso de "fascista asquerosa"–, y para llamar a la "movilización". Junto a él, el periodista Boro, que se enfrenta a seis años de prisión por atentado a la autoridad y lesiones a dos agentes durante una manifestación, defendieron la libertad de expresión y denunciaron la "represión", en una charla que se prolongó durante casi dos horas, en las que dio tiempo al turno de preguntas.

Hasel reconoció que si el Tribunal Supremo no admite su recurso entrará en prisión "con mucha pena, con mucha rabia", pero "orgulloso" porque en sus letras contó "hechos objetivos", y descartó la posibilidad del exilio. De hecho, aseguró que no ha hecho "nada malo" por lo que tenga que pedir perdón. "No hace falta compartir todo lo que decimos para ver que esto es una barbaridad, que es una injusticia que vayamos a la cárcel por delitos de opinión", defendió.