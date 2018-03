Veintiséis años para atribuir dos asesinatos a un criminal con "firma de autor"

A esa conclusión han llegado ahora los policías del Grupo de Homicidios y los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón que han analizado los dos casos por iniciativa del magistrado Rafael Lasala y del abogado de la familia de Mercedes Lázaro, Ignacio de Andrés, que impulsaron el caso para que no prescribiera. Tras el análisis de las fotos de las autopsias, –efectuado con nuevas técnicas– los médicos han determinado que las lesiones que tenían en la cara y las cervicales son iguales y fueron hechas con la misma maniobra de torsión. Es decir, el agresor las inmovilizó agarrándolas por la cara y apoyando sus brazos en los hombros les giró el cuello y se lo rompió.

La única diferencia es que a Mercedes la abordó por detrás y a Eva María por delante, con lo que las huellas de sus manos son idénticas pero en espejo. Esta maniobra es una técnica militar que en esos años no se practicaba en España pero sí en el ejército estadounidense, asentado entonces en la base americana de Zaragoza, y los soldados aprendían a hacerla con las dos manos. Además, coincide que ambas presentaban fuertes golpes en la cabeza, el agresor arrastró sus cuerpos y los puso en el suelo de manera similar y, como nota fetichista, se llevó los zapatos de Mercedes e intentó hacer lo mismo con los de Eva María, ya que los tenía preparados junto a su cuerpo cuando fue sorprendido por el vigilante de la urbanización de la joven. Al ser descubierto, huyó y, aunque el guardia lo persiguió hasta la Bozada, no lo alcanzó. Sí que se fijó en que era un joven muy alto y de raza negra.

Las coincidencias no terminan ahí. Como siempre se ha dicho, las dos tenían edades similares –25 Mercedes y 22, Eva María–, se parecían mucho físicamente, regresaban solas a casa de noche tras un día festivo (Cincomarzada y Jueves Santo), fueron atacadas cuando se disponían a entrar en el ascensor, ninguna fue agredida sexualmente y tampoco les robaron.

La medalla con la forma de la isla de Sicilia

Estos datos, sumados a la forma de acechar a las víctimas, dibujan lo que los policías llaman una "firma de autor". Como colofón a esa rúbrica, en el escenario del crimen de Eva María se encontró una medalla de oro con la forma del mapa de Sicilia, una joya que solían adquirir militares destinados en la base italiana de Sigonella, en especial los de raza negra.

Pero, como ahora se pregunta la familia de Mercedes: ¿qué ha pasado estos 26 años si al poco ya se sospechaba de que a Eva María le había matado un norteamericano? Harvey tenía entonces 18 años y era hijo de un teniente coronel de la base americana. El Juzgado de Instrucción 5 hizo dos semanas después del crimen una rueda de reconocimiento a la que Harvey no acudió. Se barajó entonces que lo habían enviado a otra base. Las gestiones con EE. U.U. no dieron resultado y el caso se archivó por "falta de autor conocido".

Para Ignacio de Andrés, todas estas conclusiones no han sido "corroboradas" por una resolución judicial. Mientras no exista, para el letrado es una valoración más "sin eficacia jurídica". "¿Que es el autor? Pues a lo mejor, no lo sé. Mientras no tenga una resolución judicial que sostenga que lo es, yo no estoy de acuerdo en que esto quede así. Tendrá que ser el juez el que diga que se sobresee el caso dado que no se le puede juzgar debido a su fallecimiento.

De momento, la causa sigue secreta y están pedidos más análisis porque, como ha sucedió en el caso de Mercedes, los errores en la custodia de las pruebas persisten y hace poco se encontró en el juzgado la caja con su gabardina y otros efectos, que llevaban años desaparecidos. También están perdidas tres uñas que le cortaron en su autopsia y no han podido ser examinadas. Igualmente, ahora se ha sabido que la cadena con la medalla de Sicilia fue vendida en subasta pública, con lo que ha desaparecido cualquier posibilidad de sacar ADN. Tampoco se ha investigado si Harvey siguió matando.