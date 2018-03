¿Son felices los vecinos de San José?

Este trabajo de investigación es iniciativa de LaDársena, un estudio centrado en el diseño y la comunicación creado por Cristina Vázquez y Sole López. Harinera ZGZ ha sido un lugar que captó su atención desde el principio, por eso comenzaron a asistir a sus asambleas y a integrarse en San José. Allí descubrieron la importancia de tener información emocional sobre cómo se encuentran las personas que habitan en el barrio, porque “eso nos iba a aportar tanto a la asamblea como a los grupos de trabajo que organizan Harinera datos bastante útiles para programar actividades beneficiosas para el vecindario que cubran sus carencias”, explica Sole López.

LaDársena presentó el proyecto ‘San José es de cuidado’ para solicitar una residencia en Harinera, que tiene un año de duración. Tras serles concedida, la iniciativa se ha incorporado a la programación del espacio y la encuesta para conocer cómo se sienten los vecinos es solo el punto de partida. “Si la gente se encuentra fundamentalmente sola, trataremos de crear actividades que sean en colectivo, para conocer a más personas. Si se encuentra triste, intentaremos programar más temas de humor”, dice López.

La primera fase de recopilación de datos se está realizando vía online y ya han llegado más de 200 formularios contestados. Para no segregar, las promotoras del proyecto han decidido realizar encuestas a pie de calle y reconocen que tienen “mucho trabajo de campo por hacer, fundamentalmente en colegios y centros de mayores, para llegar a todos los perfiles”. López y Vázquez han hecho un cálculo estimado de las respuestas que tendrían que tener por rangos de edad y género “y según dónde nos falten más resultados, iremos a buscarlos”.

Para ello, ya se han coordinado con las Ampas de los colegios del barrio, la asociación vecinal y otros colectivos que no tienen un perfil tan digital. Amelia Liso y Rosa Santos, residentes en San José, apoyan la iniciativa y consideran “muy importante que alguien se interese por saber cómo estamos, una pregunta que cada vez se hace menos en los tiempos que corren”, y lamentan no hacer uso del ordenador, “porque si tuviéramos seguro que ya habríamos respondido”. En su caso, dicen que se sienten felices y que gozan de buena salud, pero “muchas veces, si no fuera por estas quedadas que hacemos entre nosotras, sí estamos en soledad”.

Tal y como apuntan desde LaDársena, las primeras respuestas digitales que han recibido indican, a rasgos generales, “que los vecinos de este barrio están felices, sanos y en compañía, pero sospechamos que tenemos que buscar en otro tipo de vías para obtener una visión más realista de la situación”. Para materializar la información van a fabricar un panel que dé visibilidad a los datos y en función de los resultados estudiarán si es conveniente hacer una división por género o edad.

La construcción del panel se realizará en un taller el sábado 24 de marzo, de 10.30 a 11.30, en Harinera ZGZ. Emplearán materiales reutilizados para no generar muchos desechos y convocarán a todas las personas que les hayan facilitado su correo electrónico, aunque también lanzarán el taller a través de las redes sociales y al ser abierto cualquier persona, aunque no sea del barrio, se puede inscribir mandando un mensaje a harinerazgz@gmail.com.

Cuando se tengan todos los datos reflejados los presentarán en una charla-coloquio programada el jueves 19 de abril a las 18.30. A ella quieren invitar a responsables de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza o de otras áreas a las que puedan afectar los resultados obtenidos, “para que profundicen más en cuáles son las causas que le llevan a San José a sentirse así”, apunta López. La información de las encuestas quedará en abierto para que sea utilizada por todos los colectivos a los que les pueda servir de ayuda.