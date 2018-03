La Policía Local alerta del robo o deterioro de más de 500 vallas y señales en tres años

Más de medio millar de vallas y elementos de señalización móvil han desaparecido o han sido inutilizadas en Zaragoza desde que este servicio –junto con el de la grúa municipal– fue adjudicado por el Ayuntamiento a la empresa Dornier. Así lo advierte al menos la Policía Local en un informe en el que se alerta de los problemas que estos robos y daños están provocando en el día a día de la ciudad, así como el gasto que conllevan para las arcas públicas. Por ello, el Consistorio estudia soluciones, como fijar fianzas a los organizadores de eventos que solicitan este tipo de material para que hagan frente a los costes en caso de desaparición.

El documento policial, firmado el pasado 10 de octubre, refleja que desde la adjudicación del servicio de señalización en enero de 2015 se han extraviado 314 vallas metálicas, 137 placas de estacionamiento prohibido, 24 de entrada prohibida y 11 de sentido obligatorio, así como 36 conos de balizamiento, 11 linternas y otros 8 distintivos. Este informe, junto a otro similar sobre las irregularidades en el servicio de grúa, llegó a la Oficina de Control Financiero del Consistorio, que inició una investigación.

Los técnicos municipales mantuvieron una reunión con los responsables de Dornier, quienes reconocieron que habitualmente el volumen de extravíos o sustracciones es muy elevado, pero dado que este material no lleva el logotipo de la empresa, sino el del Ayuntamiento, no pueden reclamar su devolución, por lo que consideran que no deben asumir todos los gastos de reposición, según recoge el informe del interventor.