La reposición de los tres autobuses perdidos por la línea 32 no llega

La línea 32 de los autobuses urbanos de Zaragoza ha perdido tres vehículos que han sido cedidos a la nueva línea 60 , que entró en funcionamiento a principios de diciembre de 2017 y que conecta el barrio de Santa Isabel con la plaza de Mozart. Estaba previsto que ese mes se incorporara un autobús al servicio de la 32 y otro a finales de marzo de 2018, pero “ esta promesa que nos hizo el Ayuntamiento no se está cumpliendo”, lamenta Isaac Garza, coordinador de la Plataforma por la Segunda Línea de Autobús.

Las asociaciones vecinales de Santa Isabel y de la avenida de Cataluña, que integran la plataforma junto a otros colectivos de los barrios, denuncian la “falta de compromiso” del Consistorio con los acuerdos de movilidad establecidos. Los ciudadanos llevaban desde 2013 reclamando una segunda línea de transporte público que se sumara a la 32 desde que se suprimió el trayecto del autobús 45, pero ahora defienden que “la puesta en marcha de la línea 60, que además se hizo con tres meses de retraso de lo acordado, no soluciona nuestro problema”.

Tras evaluar su rendimiento durante los primeros meses que lleva en circulación, los usuarios coinciden en que “es ineficiente, porque la mayoría de las veces se solapa con el autobús 32”. Alejandra Laín asegura que el pasado lunes coincidieron “más de 20 personas en la segunda parada de las líneas 32-60, por lo que este autobús no ha supuesto ningún desahogo y mucho menos en las horas punta”. Otros vecinos de la zona como Román Hidalgo señalan que “las frecuencias son una pena, yo he llegado a esperar 30 minutos al 32”, y dicen sentirse “ciudadanos de tercera, pero para pagar impuestos los de Santa Isabel parecemos de primera”.

Los afectados han solicitado hasta en tres ocasiones una reunión con la concejala de Movilidad, Teresa Artigas, para tratar las deficiencias del servicio, pero dicen haber recibido “la callada por respuesta”. “El Ayuntamiento ha roto con nosotros el contacto de dialogo”, subraya Garza, quien añade que siguen a la espera de “al menos una llamada que nos diga que habrá una reunión futura aunque ahora no tenga tiempo de atendernos”.

Ante esta situación, la plataforma ha convocado a los vecinos de Santa Isabel, avenida de Cataluña y Ríos de Aragón el próximo 15 de marzo para preparar “una manifestación o actos públicos con los que reivindicar lo que nos corresponde, una segunda línea de autobús en condiciones”, expone el coordinador. Los colectivos ya salieron a la calle el año pasado antes de acordar en mayo con el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, la implantación de la línea 60, y desde entonces dicen que “hemos aguantado en silencio con el propósito de llegar a un entendimiento, pero ahora no nos queda más remedio que manifestarnos”.

La plataforma indica que “a día de hoy no se han cumplido ni el 70% de los acuerdos adquiridos con el alcalde en mayo” y no está dispuesta a “aguantar más tonterías políticas”. Los vecinos aspiran a sentarse en una mesa con los técnicos de Movilidad del Ayuntamiento y proponer soluciones, porque “en su día aceptamos la implantación de la línea 60 ya que fue lo único que se nos ofreció, pero al ver que no funciona es necesario establecer otro planteamiento”.

El trayecto propuesto de conectar a modo de lanzadera Santa Isabel con la plaza de Mozart no ha satisfecho en ningún momento a los usuarios, quienes añoran la línea 45 porque llegaba hasta el centro de la ciudad. De este modo, entre las soluciones que baraja la plataforma se encuentra prolongar el recorrido del autobús 60 con el propósito de que, al menos, “nos lleve hasta una parada del tranvía o hasta la del autobús que nos conecta con el hospital de referencia, el Royo Villanova”.

En la última reunión de la plataforma se acordó dibujar en un plano las propuestas y hacérselas llegar al Ayuntamiento. Los colectivos que la integran insisten en que “solo una solución definitiva acabará los problemas de movilidad y no un parche como está siendo la línea 60”.