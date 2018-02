Se buscan datos para aportar transparencia a las listas de espera

Los hospitales Lozano Blesa, Miguel Servet, Nuestra Señora de Gracia y Royo Villanova fueron visitados el pasado viernes 23 por diversos colectivos defensores de la sanidad pública para preguntar de primera mano a los pacientes que allí se encontraban cuánto tiempo llevan pendientes de una consulta o de una operación. El objetivo es aportar “mayor transparencia” a los datos de las listas de espera facilitados por la DGA y elaborar un informe con los resultados obtenidos para “ayudar a acabar con esta situación que es insostenible”, apuntan desde la comisión de Salud de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ).

El colectivo lleva desde sus inicios muy involucrado con la sanidad y las listas de espera “nos preocupan especialmente, más desde 2012, cuando con los recortes el problema se agudizó y no se han conseguido grandes mejoras, por eso estamos haciendo un trabajo de fondo continuo”, explica Soledad Barcelona, miembro de la comisión de Salud de la FABZ. A pesar de que se han dado algunos avances desde el comienzo de la legislatura, la Federación recuerda que “en los datos publicados por la Consejería de Sanidad, correspondientes a enero de 2018, 1.885 pacientes en Aragón sufren una demora de más de seis meses para ser operados de especialidades quirúrgicas”.

A las protestas de la FABZ se han sumado las asociaciones vecinales de Casablanca, La Jota, Picarral, La Paz, Las Fuentes y otros colectivos como la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública de Aragón, CGT-Aragón, la Plataforma Antiprivatización de la Sanidad Pública, la Plataforma de Salud Mental y CAVA Aragón. Entre todos, han puesto en marcha campañas de concienciación para pedir a los ciudadanos que reclamen. “En muchas ocasiones, parece que si el problema no está por escrito significa que no existe, por eso no hay que ignorar el asunto, debemos reclamar”, sostiene Barcelona.