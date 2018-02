Los conductores del tranvía apoyan la huelga y abren otra negociación con la empresa

El tranvía de Zaragoza se enfrenta a su tercera amenaza de huelga en los últimos cuatro meses. Los conductores refrendaron este martes en las urnas la decisión del comité de convocar paros parciales entre el 13 de marzo y el 7 de abril en protesta por sus desencuentros con la empresa. En concreto, critican que no se están cumpliendo los acuerdos firmados durante el conflicto laboral que plantearon días antes de las fiestas del Pilar, y que a punto estuvo de paralizar el servicio por primera vez en su historia. Ahora se abre un nuevo periodo de negociación para intentar evitar que las afecciones lleguen a los usuarios.

Pilar Fuentes, presidenta del comité de empresa, criticó que "de todo lo pactado, solo han cumplido con el plus salarial". En concreto, destacó que Tranvías Urbanos de Zaragoza "no ha entregado los cuadros de marchas con garantías de descanso, ni el control de conductores", que refleja las horas que lleva cada empleado al volante. Asimismo, denunció que "no se ha instalado caseta de descanso definitiva" en la calle de Mago de Oz, ni se está cumpliendo con el calendario de reuniones trimestrales entre los trabajadores y la empresa.

Por todo ello, el comité citó a los 60 conductores que prestan servicio en la línea 1 del tranvía de Zaragoza para decidir en las urnas si se planteaba un nuevo conflicto laboral. En total participaron 46 trabajadores, con un resultado final de 40 apoyos, 4 votos en contra y 2 abstenciones. Por tanto, se acordó la convocatoria de paros parciales que, en principio, se llevarán a cabo los martes, jueves y sábados del 13 de marzo al 7 de abril, en horario de 8.00 a 10.00 y de 19.00 a 21.00.