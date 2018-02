La técnica del laboratorio del Hospital Miguel Servet Pilar V. V., detenida en junio de 2016 por la supuesta inoculación intencionada del bacilo de la tuberculosis en las muestras de 15 pacientes, se sentó este martes en el banquillo de la Audiencia Provincial acusada de delitos que podrían costarle hasta 19 años de cárcel. La encausada, que dada la alarma que generaron los falsos positivos fue suspendida de empleo y sueldo y pasó casi cuatro meses en prisión provisional, negó los cargos y aseguró ante el tribunal que "cualquiera" pudo hacerlo. De hecho, la defensa, a cargo de la letrada Olga Oseira, mantiene que no hay grabaciones ni pruebas que incriminen directamente a su cliente y que todo se sustenta en declaraciones de compañeros a la Policía. Pero lo cierto es que tanto los responsables del centro sanitario como los propios investigadores del Grupo de Homicidios coinciden en que absolutamente todos los indicios apuntan a la acusada.

A los agentes que arrestaron a la sospechosa les llamó la atención la frialdad con la que Pilar V.V. reaccionó cuando le informaron de los cargos que se le imputaban. "Nos sorprendió, porque no hubo irritación ni enfado", recordó el instructor de las diligencias a los magistrados de la Sección Sexta. Cuando le tocó responder a las preguntas de la Fiscalía y la acusación particular, el tono de la procesada también fue este martes bastante sereno.

"Ni contaminé las muestras con la cepa de la tuberculosis ni tenía ningún afán de revancha", declaró la técnica al ser interrogada por la forma en que encajó el cambio de destino en el hospital. Porque al tratarse de un caso sin precedentes y que escapa al entendimiento, los investigadores creen que la contaminación de las muestras pudo ser la airada reacción de la acusada a su reubicación dentro del laboratorio del Servet. "A mí me disgustó que me quitaran de microbacterias y me llevaran a genitourinario, pero yo no manipulé nada", insistió.