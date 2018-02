Admite que extorsionó a una amiga pero no que la torturara con metales candentes

Resulta difícil de creer que dos personas puedan pasar de una relación de amistad a otra dominada por las lesiones y las amenazas, pero a tenor de lo relatado ayer en un juicio que se celebró en la Audiencia Provincial de Zaragoza, parece que es posible que haya gente dispuesta a llegar a estos extremos.

Los magistrados de la Sección Primera escucharon ayer el testimonio de Belén A., una vecina de Sabiñánigo que en 2015 denunció ante la Guardia Civil de Jaca las extorsiones a las que le habían sometido Saúl P., Ana Isabel L. y Jessica V. para que les diera dinero y declaró que en una ocasión, incluso, llegaron a torturarla con metales candentes. Ayer, al juicio solo se presentaron los dos primeros y el tribunal declaró en rebeldía a la tercera acusada. Para la Fiscalía, esta mujer desempeñó un papel importante en esta trama y solicitó para ella una pena de nueve años de cárcel por delitos de estafa, extorsión, lesiones y contra la integridad moral.

Cuando se produjeron los hechos Jessica V. era la pareja sentimental de Saúl P., principal acusado para el que el ministerio público pidió 19 años y 3 meses de cárcel. Este hombre, sin embargo, negó que se quedara con parte de los 40.000 euros que la víctima dijo que pagó a esta pareja, aunque admitió presiones y coacciones. "Conocí a Belén A. en 2010 y me dijo que me ayudaría en todo lo que necesitara, por eso me daba dinero", declaró ayer. Ana Isabel L. es la novia actual de este hombre y la Fiscalía pide para ella cinco años de cárcel porque desde su móvil constan amenazas a la víctima. Tanto ella como su pareja dijeron que Saúl fue el autor de las mismas.