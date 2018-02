Una ofrenda floral a la Virgen del Pilar "en desagravio" por el pregón de Santiago

Según ha informado la zaragozana Raquel Teira, una "ciudadana de a pie", se trata de un acto de repulsa por las "ofensivas palabras" pronunciadas por el dramaturgo Carlos Santiago, pregonero del Carnaval de Santiago de Compostela; y, según comenta, "ha venido mucha gente también de fuera para hacerlo, pero las floristerías están cerradas", cosa que le ha extrañado mucho esta mañana, de camino a la plaza.

"En un puesto de la plaza de Los Sitios había fila para comprar flores porque las floristerías están cerradas. Esto es un desastre. En la fila una señora me decía: 'yo que soy de fuera y he venido porque me he enterado de esto, me encuentro que no he podido comprar flores'", lamenta esta feligresa, vecina del centro.

Aun con todo, asegura que la fachada de la basílica "está llena de flores", y en estos momentos hay ya decenas de ramos ofrecidos a la Virgen del Pilar "en desagravio por los comentarios que se hicieron en el pregón de Santiago de Compostela".

"En Zaragoza respondemos con flores a la Virgen del Pilar. Incluso personas con movilidad reducida no han dudado en acompañar a María", publicaba un usuario, @JulioAntonio48, a través de su cuenta de Twitter.

No dejan de llegar personas de todas las edades a la convocatoria de Nuestra Virgen del Pilar. Esto si es iniciativa ciudadana. #orgullo pic.twitter.com/haB9BGyvp1 — Julio (@JulioAntonio48) 25 de febrero de 2018