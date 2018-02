"No hemos encontrado a Khyra, pero me siento arropada por la gente"

Khyra no ha aparecido, pero sus dueños no tiran la toalla. "Ahora vamos a seguir poniendo carteles por Zaragoza. Llevamos toda la tarde. Y esta noche cuando vuelva a casa mandaré correos a las veterinarias para que lo sepan, por si alguien la ha cogido y la tiene en casa", apunta la zaragozana Belén Villar, su dueña.

La mascota, una perra mestiza de 9 años, desapareció el pasado jueves por la noche en el barrio zaragozano de Valdespartera. Desde entonces, sus dueños no han dejado de buscarla, y en un intento por recuperar al animal que forma parte de sus vidas, organizaron este sábado una batida que duro todo el día y arrancó del centro de salud de Valdespartera.

"No hemos encontrado a Khyra, pero la respuesta de la gente ha sido muy positiva y me he sentido muy arropada por la gran implicación de todo el mundo", afirma Belén, quien asegura que seguirá poniendo carteles hasta que su compañera, de 9 años, aparezca y pueda tenerla de nuevo en sus brazos. "La busco cada día y estaba bastante desesperanzada, pero esta batida, aunque no haya aparecido, me ha llenado de optimismo. Espero acabar la semana con ella entre mis brazos", declara.