"Era el parque infantil favorito de los niños de Zaragoza"

El que hasta ahora era uno de los toboganes "más queridos" por los niños de Zaragoza ha quedado reducido a cenizas tras un incendio sucedido en la noche del pasado viernes en esta zona de juegos infantiles del Parque del Agua. Por el momento, se desconocen las causas del siniestro, que investiga la Policía Judicial, pero todo parece indicar que se trata de un "acto vandálico" que ha desatado la indignación de buena parte de las familias de la capital aragonesa.

"Este es el segundo parque más grande de toda Zaragoza, y tiene su importancia. De hecho, en el Actur no lo consideramos como propio, porque es un parque de ciudad. Nosotros lo tenemos cerca y vamos allí, pero no hay ese sentimiento de que sea de barrio. Es una zona muy grande y es un parque que está genial y, cuando los árboles cojan todo su potencial, será maravilloso, pero es una pena que haya una serie de instalaciones que no se puedan utilizar y que estén fallando alrededor de esa zona", lamenta Emilio Rodríguez, presidente de la Asociación de Vecinos Actur-Rey Fernando.

La noticia de lo ocurrido le ha pillado fuera de la ciudad, pero cuenta que al enterarse a través de las redes sociales no ha podido evitar comentarlo con sus amigos, que comparten su indignación. "Se supone que en la zona hay vídeovigilancia y, sin embargo, yo lo veo desangelado. De vez en cuando pasa un coche de policía, pero esta es una zona para la que siempre hemos reivindicado la figura de los antiguos guardas de los parques, porque así por lo menos tendría una vigilancia", apunta Rodríguez como posible solución.