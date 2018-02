Los trabajadores del tranvía, salvo los conductores, anuncian paros a partir del 16 de febrero

La Sección Sindical de UGT en Tranvías Urbanos de Zaragoza ha convocado una huelga parcial indefinida a partir del 16 de febrero, salvo en el colectivo de conductores. El objetivo de la convocatoria es mejorar el funcionamiento del servicio en aspectos como seguridad, control y cobertura de bajas, entre otros, y equiparar las condiciones laborales de los trabajadores a las del acuerdo que la empresa alcanzó en octubre con los conductores, lo que evitó la huelga en las pasadas Fiestas del Pilar y del que fueron excluidos, según ha informado el sindicato. UGT tiene dos de los nueve delegados que hay en el comité de empresa -siete pertenecen al Sindicato Ferroviario-Intersindical (SFI)-, aunque a la convocatoria se han sumado dos representantes de esta última organización.

Los paros parciales se llevarán a cabo los lunes, miércoles y viernes de 7 a 9.30 y de 19.00 a 21.30 a partir del 16 de febrero y afectarán a los departamentos de atención al cliente, personal administrativo, inspectores, operadores y jefes del Puesto de Control Central (PCC), técnicos, jefes de línea y responsables de departamento. Estos colectivos representan el 35% del total de la plantilla. La primera cita oficial para intentar solucionar el conflicto será en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje el próximo martes, día 13.

En sus reivindicaciones demandan que los inspectores puedan realizar su trabajo en parejas por razón de seguridad, ya que han tenido varios incidentes con usuarios conflictivos a los que reclamaron el billete y no lo llevaban, entre ellos una agresión, según fuentes sindicales. También exigen flexibilidad horaria y que se garantice la presencia física de dos operadores para atender el Puesto de Control Central (PCC) de los tranvías, algo que no se produce durante los permisos y las bajas laborales, y establecer sistemas de guardias para este servicio y para atención al cliente. "Son ausencias previsibles cuya cobertura se puede planificar con antelación. El PCC es un puesto muy importante puesto que desde él se controlan todas las incidencias del tranvía y de mucha responsabilidad para que lo cubra una persona sola", ha señalado Adriana García, responsable de UGT en Tranvías de Zaragoza. "Lo normal es que estén siempre dos empleados pero no es infrecuente que en circunstancias como vacaciones, permisos o bajas se quede una sola", incidió.