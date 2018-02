El matrimonio acusado de asesinar a su bebé y lesionar a otro afirma que nunca les hicieron daño

Rachid B., de 38 años, acusado de asesinato con alevosía, lesiones y un delito contra la integridad moral, ha admitido que la niña se le cayó cuando la tenía en brazos estando sentado en el sofá y que la paró aprisionándola con las rodillas, sin llegar a tocar el suelo. «La tenía en brazos y sentí un fuerte picor en un brazo, como si me hubiera picado un mosquito, accidentalmente la solté pero la sujeté con las rodillas», ha relatado.

El hombre ha explicado que en ese momento la niña no lloró y que su mujer estaba en la cocina preparando unas tortillas. Fue poco después cuando comenzó a gemir y les pareció que se había «desmayado». «Intentamos reavivarla con agua fría y mujer le hizo el boca a boca, pero al soplarle salió sangre por la nariz», ha relatado ante el jurado popular que juzga a la pareja.

En ese momento salieron corriendo con la niña hacia el centro de salud de Santa Isabel y luego al hospital Miguel Servet, donde falleció el 24 de abril de 2014 a causa de una hipoxia por parada cardiorrespiratoria.

El caso se archivó sin poder determinar si la muerte se produjo por causas accidentales u homicidas. Fue en julio de 2015, cuando el matrimonio se presentó en el mismo centro médico con su hijo Imrane, de dos meses, y fue derivado al Servet, donde se le diagnosticaron distintas fracturas, cuando la Policía decidió iniciar una investigación y reabrir el caso de la muerte de Mona. La pareja fue detenida poco después y los servicios sociales le retiraron al pequeño y a su hija mayor, Salma, que entonces tenía casi tres años y ningún problema físico.

La mujer negado que hiciera daño a sus hijos. Al contrario, ha expuesto que los llevaba al médico cada vez que les pasaba algo y que Imnrane nació «muy flojo». «Lloraba muchísimo y vomitaba todo el rato. Nos decían que era normal pero yo lo veía amarillo, no engordaba y tenía la cabeza muy grande», ha asegurado. Bouchra S. ha relatado al jurado que era un hijo muy querido porque después de la muerte de Mona se embarazó enseguida, a pesar de que había tenido dos cesáreas anteriores y era muy peligroso. «Arriesgué mi vida para tenerlo, ¿cómo voy a hacerle daño?», se ha preguntado.

El matrimonio también ha contado que tenían la costumbre de fajar a los bebés como se hace habitualmente en Marruecos, pero que lo hacían con suavidad y de manera que no sufrieran daños. «Los envolvía con una sábana y los ataba con un cordón de algodón o del albornoz.Es una costumbre para evitar que se hagan daño y estén más tranquilos. A mi me lo hicieron de pequeña y me enseñó mi madre. Mi marido me dijo que dejara de hacerlo porque en España no es costumbre», ha añadido.

El fiscal pide para Rachid B. 28 años de prisión mientras que para su mujer solicita 8 años. La defensa, a cargo del letrado Eladio Mateo Ayala, pide la absolución porque entiende que sus clientes no cometieron ningún delito y, como mucho, actuaron de manera imprudente en los cuidados que les proporcionaron.