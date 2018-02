La ribera del Gállego se convierte en una escombrera

Baldosas, ladrillos, elementos de obra, hierros, neumáticos, piezas de coches, sacos de deshechos, ropa vieja, televisores, electrodomésticos… “En la ribera del Gállego puedes encontrar lo que quieras, es una auténtica escombrera”, lamenta Jesús Fon, vicepresidente de la Asociación de Vecinos Ríos de Aragón-Avenida de Cataluña. No solo la ribera contigua al río, también los caminos aledaños, que son ocupados a diario por materiales depositados.

“Hay basura que sabemos que se vierte intencionadamente y otra que llega hasta allí arrastrada por el viento”, señala el portavoz vecinal. Desde la asociación reclaman una solución urgente, pero añaden que son conscientes de que la Unidad Verde del Ayuntamiento de Zaragoza, encargada de la limpieza, “hace lo que puede con los medios que tiene, no tenemos quejas en ese sentido”. Cuando dan el aviso de que en un punto hay un vertido ocasional, aseguran que “a los días lo suelen retirar”, pero creen que se deberían aplicar otro tipo de medidas.

Los vecinos consideran que el Consistorio tendría que apostar por una inversión mayor, desarrollar un plan específico que analizara los problemas concretos que tiene la ribera y destinar partidas económicas a solucionarlos. Fon apunta que los afectados no son solo los habitantes de la zona, sino que “la ribera del Gállego no está suficientemente bien atendida como proyecto de ciudad”. El portavoz subraya que la situación no se refleja en los presupuestos y que la única actuación de mejora emprendida ha sido “el traslado de algunas chatarrerías que había cercanas y otros elementos que no son los idóneos para estar cerca de una ribera”.