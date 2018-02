El albergue registra la menor cifra de usuarios en 20 años aunque las estancias son más largas

Con la intención de reducir el número de personas que a diario duermen en la calle en Zaragoza, unas 126 según los últimos recuentos de Cruz Roja, el Ayuntamiento y numerosas entidades sociales (Cáritas, El Refugio, La Caridad...) dieron este miércoles el primer paso para diseñar un ambicioso plan de atención a las personas sin hogar. Luisa Broto, concejal responsable de Derechos Sociales, presentó este miércoles en un encuentro en el centro Joaquín Roncal un documento base, en el que se ofrecen cifras del fenómeno en Zaragoza, obtenidas a través de los censos de Cruz Roja y de las sucesivas memorias del albergue.

La población que precisa del refugio municipal "agudiza una tendencia decreciente", señala el informe. En 2017, con 1.989 personas, el albergue registró el menor número de usuarios en los últimos 20 años. No obstante, esto no significa que el ‘sinhogarismo’ –que así lo llama el Ayuntamiento– vaya a mejor, porque las estancias son mucho más largas y cada vez que se abre el pabellón de frío no se da abasto. Uno de cada tres usuarios del albergue es de nacionalidad española y el 14,59% están empadronados en Zaragoza. Además, hay que contar que muchas personas que duermen en la calle quedan excluidas de esta estadísticas porque no acceden al albergue ni tampoco a las 50 viviendas (con 130 plazas de adulto y 30 de menores) que ofrece la Coordinadora de centros para personas sin hogar, donde se incluye la parroquia del Carmen, el Refugio, Cáritas, la Obra Social de San Vicente de Paúl...

Situaciones crónicas