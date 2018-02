Canta cuarenta y las diez últimas

Javier Campoy tiene una activa cuenta de Twitter y deja muestra de todos los actos a los que acude, tanto políticos como de ocio. Hace unos días publicó su participación en el torneo de guiñote de la localidad zaragozana de Cabañas. "Se pone interesante", escribió. Campoy debe de ser un as con la baraja, tanto que pasó a la final. Se desconocen sus conocimientos musicales, pero debe de cantar a menudo las veinte y las cuarenta. No es de extrañar de una persona que no se deja ganar fácilmente: "No me gusta perder ni a las canicas", indicó en el tuit. El presidente provincial del PP en Zaragoza hizo saber de su condición de finalista a sus compañeros de partido Luis María Beamonte, Mar Vaquero, Sebastián Contín y Ramón Celma.