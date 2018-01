Las farolas de la calle Alfonso, 'cercenadas' desde Navidad

Las farolas de la calle Alfonso lucen incompletas desde que se retiró la iluminación navideña . Las luminarias que adquirió el Ayuntamiento de Zaragoza para la calle más comercial de la ciudad obligaron a retirar una de las tres cabezas de luz (concretamente, la central) de las farolas. Varias semanas después de la retirada de estos elementos, todavía no han sido repuestos.

Así lo han denunciado los vecinos de la zona, que han explicado que la iluminación de la vía se ha reducido y han instado a la devolución de las cabezas de luz centrales hasta su lugar original.

Fuentes del Consistorio zaragozano han afirmado que las luminarias no se han repuesto porque la Unidad de Alumbrado municipal está realizando pruebas de luz para determinar si se está cumpliendo la normativa europea sobre contaminación lumínica. Se trata de una regulación reciente que obligó a todas las urbes del continente a revisar la intensidad del alumbrado público y a reducirla si esta era superior a la que la ley consideraba óptima.

De momento, los técnicos del Ayuntamiento siguen haciendo pruebas y no han tomado ninguna decisión definitiva sobre la vuelta o no de los cabezales centrales. Si las pruebas determinaran que no pueden volver a instalarse, fuentes del área de Urbanismo han explicado que el Ayuntamiento dispondría unos remaches ornamentales en el lugar en el que antes estaban las luminarias. De momento, el hueco que dejaron se ha tapado con plástico y cinta aislante.