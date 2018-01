El comité de empresa del autobús urbano asegura que los trabajadores hicieron 73.000 horas extra en 2017

"Siendo una contrata de servicio público, el Ayuntamiento debería obligar a la empresa contratada a reducir esta barbaridad, donde muchos trabajadores incumplen el máximo de 80 horas extras anuales permitidas por ley. No entendemos cómo se puede permitir que esto suceda", han expresado desde el comité de empresa en una nota de prensa.

Como ejemplo de que Avanza-Zaragoza genera horas extra y además lo hace aumentando sus beneficios han expuesto el caso del despido de una trabajadora de oficinas que había sido recolocada por el ERE. Su trabajo se ha repartido entre inspectores y trabajadores de portería. Los inspectores "deberían estar en la calle revisando billetes, además de mejorar el servicio que se presta".

En el contrato de la trabajadora hay una cláusula que recoge haber sido contratada por los 500.000 kilómetros más aumentados por el Ayuntamiento para recolocar trabajadores del ERE en el acuerdo alcanzado con el comité, de modo que la trabajadora no podría ser despedida si no desaparecen esos kilómetros.

Desde el comité de empresa han asegurado "no comprender cómo el Ayuntamiento de Zaragoza no hace nada para reducir el número de horas extras". "Tampoco comprendemos que se nos diga que no se puede hacer nada para que la empresa cumpla los acuerdos que tiene firmado, siendo incapaces de obligar a Avanza-Zaragoza a que readmita inmediatamente a la trabajadora despedida".