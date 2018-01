Xuxo Ruiz: "Magia, plastilina o rap. Todo vale. El objetivo es que el niño aprenda"

Gaditano de nacimiento, Xuxo Ruiz es profesor de primaria en el colegio público San Sebastián, en Albaida del Aljarafe (Sevilla). Su forma de dar clase utilizando la magia le ha hecho quedar entre los finalistas al Gobal Teacher Prize 2018. Participó en Zaragoza en la reciente presentación de la nueva edición del programa ‘Educar para el futuro’, de la Obra Social de la Fundación Ibercaja.

¿Cómo le dio a usted por esto de la magia?

Cuando tenía 7 añitos, un día un mago me sacó una moneda de detrás de la oreja y yo me quedé alucinado y pensé: "Me tengo que lavar mejor las orejas o me hago mago". E hice las dos cosas. A partir de ese momento, cada vez que había una reunión familiar le preguntaba a los mayores si sabían hacer trucos o juegos de cartas y empecé a leer mucho sobre magia... Me ha gustado siempre.