Sos del Rey Católico se vuelca en su aniversario como conjunto histórico

"Es un programa que servirá para recordar que hace tan solo cincuenta años Sos estaba prácticamente en el suelo. Servirá también para revalorizar su patrimonio, profundizar en su conocimiento, difundirlo y de paso promocionar la imagen de la villa", asegura la alcaldesa, María José Navarro.

El impulso a la labor de rehabilitación que se puso en marcha en los años 50 con el esfuerzo de instituciones, vecinos y profesionales ha dado sus frutos, primero con el reconocimiento de Conjunto Histórico Artístico, mediante el decreto del 6 de junio de 1968, y al pasar a formar parte del selecto club de los Pueblos más Bonitos de España.

Pero no todo el trabajo está hecho y el Ayuntamiento reclama al Gobierno Aragonés que se declare a Sos como Conjunto Monumental al amparo de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Administración Local de Aragón. "No disponemos de capacidad económica para afrontar el mantenimiento de la infraestructura" señala la alcaldesa. La zona de Las Sendicas o el antiguo cine de Sos precisan una intervención. "Hay otros casos en que son propiedades privadas en las que no podemos intervenir", asegura. No cabría mejor celebración para este 50 aniversario porque, según aprecia Navarro, el Gobierno de Aragón debe reconocer el gasto extraordinario que supone conservar, mantener y rehabilitar nuestro patrimonio. "El turismo es la base de la economía de este municipio y eso nos exige un gran esfuerzo", destaca.

Inicio del programa

Una conferencia de la arquitecta municipal, María Dolores Sancho, inauguró el domingo el programa del aniversario con una charla en la que ofreció un recorrido por las diferentes fases de la rehabilitación del conjunto urbano. Los trabajos de restauración monumental y de ordenación urbana protagonizaron dos décadas, de 1951 a 1975, en las que se rehabilitaron los edificios más emblemáticos de la villa bajo la dirección del arquitecto Pons Sorolla.

"En los 80 María Dolores Sancho y María Pilar Sancho fueron las arquitectas que dirigieron actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento y también por particulares, dejando un sello de profesionalidad rigurosa en el cumplimiento de la normativa", señala la alcaldesa.

La fecha clave de la celebración del aniversario es el 6 de junio. Para entonces está previsto la colocación de un gran manto que los vecinos están tejiendo desde hace más de un año sobre la torre del homenaje del castillo. Los sosienses van a contar con un especial protagonismo en estos meses. "Las actividades van dirigidas a ellos pero también contamos con aquellos que por el desarrollo de sus profesiones han invertido su tiempo en investigar en algún campo", explica. Para el próximo 19 de febrero será la historiadora y responsable de la biblioteca municipal, Loli Ibáñez, la encargada de ofrecer una conferencia sobre todos los edificios que rodean la plaza de la Villa.