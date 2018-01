La baja de 4 examinadores de Tráfico por accidentes prolonga el atasco de pruebas

Cuatro de los quince examinadores de Tráfico de Zaragoza se encuentran de baja tras sufrir diferentes accidentes laborales en las últimas semanas. Una situación que está retrasando la vuelta a la normalidad en el calendario de pruebas para la obtención del carné de conducir, después de la larga huelga que mantuvieron estos funcionarios de la DGT el año pasado. "No nos había pasado nunca, de vez en cuando tenemos algún accidente, pero no tantos y tan seguidos", reconoce Daniel Adiego, portavoz de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) en Aragón.

Uno de los siniestros tuvo lugar la pasada semana, y el resto, entre los días 3 y 4 de enero. Fueron percances propios de su oficio, como colisiones en glorietas o por alcance en semáforos, y el parte de lesiones afecta en casi todos los casos a la espalda y las cervicales. Como consecuencia, el tapón de alumnos que no pudieron hacer las pruebas el año pasado por el conflicto laboral que mantuvieron los examinadores se está desatascando a un ritmo mucho menor de lo esperado.

"No es tan grave como lo fue durante la huelga, pero la verdad es que no se está aliviando la situación como debería", lamenta Sergio Olivera, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Zaragoza (APAZ). "De cada cupo de trece alumnos por examinador, están haciendo la prueba entre siete y nueve, y los que no entran esperan entre dos y tres semanas", explica. Algunos candidatos puede llegar a acumular retrasos de "un mes como máximo".