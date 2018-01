"No somos cierrabares, pero tampoco podemos cruzarnos de brazos"

Carlos Monge cuenta que ha sido "muy salidor" durante 25 años por la zona de Moncasi, donde vive. "Era parte integrante de la juerga, ya que no se podía dormir...", bromea. Ahora ha reflotado la asociación La Huerva para tratar de defender el derecho al descanso del vecindario. "No vamos contra nadie que cumpla las normas, no somos unos cierrabares. Pero no podemos cruzarnos de brazos con lo que está pasando", explica.