Sellar las fugas del canal de aguas bravas costará 624.000 euros

El canal de aguas bravas sigue dando disgustos al Ayuntamiento de Zaragoza. Esta instalación, construida al calor de la Expo para llevar a la ribera del Ebro los deportes propios del Pirineo, tendrá que recibir una nueva inyección económica para que tenga alguna posibilidad de recuperar la actividad. En concreto, un informe pericial que encargó el Consistorio estima que harán falta 624.000 euros para sellar las grietas que tiene una de las balsas, que provocan unas filtraciones que hacen que permanentemente pierda agua.

El gobierno municipal dio cuenta ayer de este informe y acordó abrir un nuevo procedimiento de reclamación de daños por los perjuicios causados. Este proceso se dirigirá contra las empresas Tragsa y Euroestudios, que se encargaron del proyecto, la dirección y la ejecución de las obras. No es la primera vez que el Consistorio les reclama que arreglen los desperfectos. En 2015, las empresas llegaron a ejecutar unos trabajos para repararlos que, según cree ahora el Ayuntamiento, no solo no solucionaron las filtraciones, sino que las agravaron.

El Consistorio dará trámite de audiencia a las empresas para que presenten alegaciones y, si se niegan a acometer la reparación, podría asumirla el Consistorio y luego girarles la factura, según anunció el concejal de Economía, Fernando Rivarés. El nuevo informe estima que la remodelación y reparación definitiva de la balsa inferior del canal, que garantizaría su impermeabilización, exigiría una inversión de 624.000 euros y de 6.000 euros al año de mantenimiento.