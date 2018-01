Elósegui, tras la polémica por sus publicaciones sobre la homosexualidad: "Los jueces estamos obligados a respetar y aplicar la ley"

El nombramiento de María Elósegui Ichaso, la catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza que el pasado martes se convirtió en la primera jueza española del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), se vio ayer salpicado por la polémica tras publicarse en varios medios de comunicación algunos trabajos académicos y científicos en los que relacionaba la homosexualidad y la transexualidad con patologías.

Elósegui, quien aseguró que no tuvo noticia del revuelo que habían generado sus publicaciones antiguas (algunas de 1995) hasta primera hora de la tarde ya que pasó la mañana atendiendo a medios interesados en su nombramiento, explicó a este periódico que sus trabajos sobre orientación sexual e identidad de género "se han sacado de contexto". "Algunas de las afirmaciones que se han reproducido forman parte de textos publicados en Latinoamérica que incluyen términos y expresiones, como ideología gay, que yo nunca he utilizado porque no estoy de acuerdo con ellos: no se ajustan a la realidad [en Europa]", abundó la catedrática. Añadió que no cree que "la homosexualidad sea una enfermedad ni que los homosexuales padezcan enfermedades por su orientación sexual".

Elósegui, que es natural de San Sebastián pero reside en Zaragoza desde hace más de 30 años, afirmó que no se plantea renunciar a su puesto, al que prevé incorporarse en marzo, y que conlleva su mudanza a Estrasburgo porque la plaza exige dedicación completa. La catedrática aseguró que durante la mañana de ayer no recibió ninguna llamada del TEDH con motivo de la polémica.

Los textos controvertidos