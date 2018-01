María Elósegui descarta renunciar por sus polémicos textos sobre la homosexualidad

María Elósegui (San Sebastián, 1957), la catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza que el martes se convirtió en la primera jueza española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), ha querido dar su versión sobre la polémica que ha generado la divulgación de algunos trabajos científicos y textos en lo que plasma su opinión sobre la homosexualidad.

"No pienso que la homosexualidad sea una enfermedad ni que los homosexuales padezcan enfermedades por su orientación sexual", ha afirmado tajante Elósegui a este periódico. "Las declaraciones que se han reproducido se han sacado de contexto", ha indicado. "De hecho, algunas afirmaciones que se me han atribuido forman parte de textos publicados en Latinoamérica que incluyen términos y expresiones, como ideología gay, que yo nunca he utilizado porque no estoy de acuerdo con ellos: no se ajustan a la realidad [en Europa]", ha abundado.

Elósegui ha afirmado a este periódico que no se plantea renunciar a su puesto, al que prevé incorporarse en las próximas semanas y que conlleva su mudanza a Estrasburgo. La catedrática ha señalado que este jueves no ha recibido ninguna llamada referente a la polémica desde el TEDH.