La defensa pide la absolución del conductor drogado que causó la muerte de un joven zaragozano en Tudela

La Fiscalía y la acusación particular han pedido penas de prisión de entre siete años y medio y nueve para Abel Las Peñas Calvo, el conductor que circulaba drogado cuando causó el atropello mortal del joven zaragozano Carlos Pellejero el pasado 16 de abril durante una romería en Tudela . Sin embargo, la defensa, a cargo del letrado Javier Asiain, acaba de hacer oficial que solicitará la libre absolución del encausado.

La juez que investiga los hechos cuenta ya con los escritos de calificación de todas las partes, por lo que, concluida la fase de instrucción, solo queda por dictar el auto de apertura de juicio oral. Aunque todavía no hay fecha para la vista, es probable que se celebre antes del verano en Tudela, puesto que hasta allí se desplaza habitualmente un Juzgado de lo Penal de Pamplona. En el escrito dirigido a la juez, la defensa se limita a mostrar su disconformidad con las acusaciones, que atribuyen a Abel Las Peñas, de 29 años, hasta seis delitos. Su letrado se atiene a lo declarado por su cliente ante el Juzgado de Instrucción n° 4 de Tudela el pasado 18 de Abril. Y lo que este dijo entonces fue que no fue consciente de que había arrollado con su coche a tres personas.

De cara a la vista oral, la defensa ha solicitado que se practique una extensa prueba pericial. Con el objeto de valorar si el consumo de alcohol y drogas había afectado a las facultades intelectivas y cognitivas del encausado, el abogado propone la declaración del médico forense que lo examinó. Pero en la lista de especialistas que ha pedido que acudan a la vista se incluyen también la psicóloga Gala Velázquez Basterra, el psiquiatra José Martínez Arévalo, así como al jefe de servicio del Instituto Nacional de Toxicología y los cuatro forenses que hicieron la autopsia y el informe sanitario del fallecido.

Nueve meses en prisión

La defensa considera que el causante del atropello mortal de Carlos Pellejero no puede ser condenado. Sin embargo, su cliente ingresó en prisión provisional hace ya casi nueve meses y en ningún momento se ha dirigido a la juez instructora para solicitar su puesta en libertad. Para quienes no hay duda de que el encausado debe seguir encarcelado es para la Fiscalía y la acusación particular, que en nombre de los padres de la víctima ejerce la abogada Carmen Cifuentes. Es precisamente esta la que propone el castigo más severo para el vecino de Milagro que atropelló al zaragozano: nueve años de cárcel.

Las acusaciones han tenido que valorar de forma conjunta todos los delitos que presuntamente cometió Abel Las Peñas: uno de homicidio y dos de lesiones por imprudencia grave, otro de conducción temeraria y un quinto por el positivo en drogas. Por este concurso de delitos, como se denomina de forma técnica, la máxima pena que podían pedir era cinco años de prisión. Y eso es lo que han hecho. Sin embargo, a estos delitos añaden el de omisión del deber de socorro, por lo que añaden entre dos y cuatro años más, respectivamente.