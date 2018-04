¿Qué pasó con las playas del Ebro en Zaragoza?

No me fío21/07/14 08:22

ME he mojado el en Ebro muchas veces de crío, he remado en barca, he cogido culebras en el puente de la Almozara pero lo que es bañarme nadar y todo eso ni se me ocurre. El Ebro siempre ha sido un río del que no te puedes fíar, suelo cambiante y fuertes corrientes. Desgraciadamente un amigo murío ahogado en un tramo en el que estaban todos los del pueblo acostrumbrados a cruzar a pie con el pantalon remangado, hasta que un pozo se lo tragó y aparecio 4 dias mas tarde a 1,5 Km