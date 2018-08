Un paipái reivindicativo y con un mensaje claro

El sol que lucía este lunes en Tarazona y los plásticos que cubrían la fachada del Ayuntamiento provocaron un efecto invernadero en la galería de arquillos de la última planta. La temperatura subió y para aliviar los sofocos los funcionarios municipales repartieron unos paipáis entre los periodistas congregados y otros invitados que presenciaron la salida del Cipotegato desde la casa consistorial. Sin embargo, no era un abanico sin más, se trataba de un objeto con intención. ‘No es no. Sin agresiones sexistas’ era el mensaje que se podía leer, junto con un número de teléfono al que llamar en caso de ofensa. De esta forma, la ciudad turiasonense se une a la campaña que ha prevenido los ataques en las fiestas patronales de este verano.