Puyalón expulsa a Txema Royo tras la presunta violación a una joven en Artieda

Así lo han indicado fuentes de esta agrupación aragonesa en un comunicado enviado este martes a los medios, en el que aseguran que el suceso "nos ha sumido en un profundo dolor, y no vamos a tolerar que se realicen juicios paralelos e interesados".

Por eso mismo, y aun habiendo tomado las medidas pertinentes como organización, las mismas fuentes apelan al derecho a la presunción de inocencia del detenido, "como una garantía judicial que en tantos otros casos hemos defendido. Y no confundimos este derecho con la verdad de los hechos acontecidos", señalan.

"Condenamos todo tipo de agresión sexista venga de donde venga"

En el mismo comunicado enviado a los medios, desde Puyalón de Cuchas, "como organización política feminista y que aboga por una sociedad libre del patriarcado", aprovechan para condenar "todo tipo de agresión sexista venga de donde venga" y expresan asimismo su rechazo a los sucesos de violencia machista con un "rotundo 'no ye no' (no es no)".

"Seguiremos combatiendo con firmeza el machismo y su violencia, allá donde se produzca. Queremos incidir en la importancia, no solo del consentimiento, sino del deseo que ambas partes deben mostrar durante una relación sexual, donde el alcohol, el tamaño de la falda o la actitud no caben como excusa para invadir el cuerpo y la voluntad de una mujer. En Puyalón seguiremos apostando por la educación como una de las principales medidas para acabar con estas conductas patriarcales", concluyen las mismas fuentes.