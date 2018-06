El acusado del crimen de Épila decía tener alucinaciones pero nunca fue al psiquiatra

Cecilio Giménez Giménez (57 años) trató en su día de justificar el crimen de Javier Martínez Gracia (51 años) en Épila diciendo que tenía alucinaciones, escuchaba voces y podía padecer esquizofrenia. Y lo cierto es que sí llevaba algunos años hablando a su médico de cabecera de los problemas de ansiedad e insomnio que padecía. El facultativo le prescribió ansiolíticos y le aconsejó que fuera a ver a un psiquiatra para comprobar si padecía algún trastorno o enfermedad mental, pero La Carmen, como se conoce en el pueblo al acusado, nunca siguió su consejo.

El médico de cabecera de Cecilio Giménez explicó este miércoles al jurado del crimen de Épila que, a su juicio, este podría sufrir algún trastorno de personalidad. "Digamos que parecía estar siempre algo triste y que su forma de comportarse podría no ser del todo la convencional. Pero yo no soy especialista en psiquiatría y por eso le aconsejé que fuera a ver a un profesional", declaró el galeno.

A preguntas de la acusación particular, a cargo de la letrada Soraya Laborda, el médico del centro de salud de Épila insistió en que en estos casos él solo puede aconsejar. "No podemos ir más allá de hablar con el paciente y con la familia. De hecho, de no surgir un comportamiento antisocial o hecho como el que aquí nos trae no se les puede obligar a someterse a un reconocimiento psiquiátrico", aclaró.