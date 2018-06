Los bomberos abastecen de agua potable a los vecinos de Daroca con camiones cisterna

El Consistorio informó la noche del lunes de que debido a los altos niveles de turbiedad del agua, producidos por las lluvias de las últimas semanas, el agua del grifo no era apta para el consumo, aunque se podía usar para la ducha o sanitarios del baño. Al parecer, las gravas del cauce se filtraron hasta el pozo de captación de agua, cerca del río Jiloca. La situación se agravó el miércoles a última hora, cuando apenas salía agua por los grifos. La tarea prioritaria fue localizar la avería, y el Ayuntamiento aseguró que se estaban realizando todas las gestiones posibles, en contacto con la DPZ y el Gobierno de Aragón. Finalmente, tal y como ha explicado el alcalde, Miguel García, se observó, en torno al mediodía, de que "por causa de los sedimentos se había obstruido el paso de un depósito a otro". Una vez limpio ha comenzado a subir el nivel y se podrá abastecer poco a poco a todo el municipio. En todo caso, el agua seguirá siendo no potable.

Mientras tanto, los bomberos han llenado depósitos de 1.000 litros para suministro, en la zona de las residencias, albergue municipal (calle Cortes de Aragón), plaza de la Colegial, de Santiago y de San Pedro, parque Juan Carrato y entorno de la Puerta Baja. El Ayuntamiento se reunirá este viernes en Zaragoza con responsables de la DGA para cuantificar el coste de una solución. El responsable local ha mantenido una conversación con el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, para avanzar en posibles líneas de actuación.

Críticas y malestar

El PSOE ha denunciado la "mala gestión" que se está haciendo "de este grave problema para la población". En un comunicado, esta formación reclama "que se solucione lo antes posible" y emplaza al equipo de gobierno de Daroca "a elabore un plan de gestión de crisis para este tipo de situaciones, así como una información clara y precisa de la situación en la que se encuentra la red de abastecimiento, su potabilidad y las posibles soluciones".

En este sentido, recuerdan que se informó a la población el lunes: "En un primer momento, a las 11 de la mañana, se comunicó el problema de turbidez, pero no fue hasta las 21.30 cuando se informó de que el agua no era apta para consumo, pasando varias horas donde se pudo seguir bebiendo. Además los medios de difusión fueron Whatsapp Facebook, insuficientes en una población donde un número importante no utiliza estos medios. Además el Ayuntamiento no tuvo a bien en comunicar directamente al sector empresarial afectado".

María Jesús Esteban, socia del hotel Posada del Almudí, critica también la "falta de previsión". Según dice: "Teníamos clientes alojados y tenemos que dar la cara, porque de repente el agua se corta". Los responsables del establecimiento facilitaron garrafas de agua para poder utilizar los aseos o lavarse los dientes, porque no salía nada de líquido por los grifos. De hecho, tampoco han podido lavar la ropa de cama y las toallas, que se amontona en la lavandería. "Cuando tienes una puerta abierta, estos problemas se multiplican todavía más", apunta. Estaban señala que el Ayuntamiento "no ha sabido gestionar la comunicación, y les ha fallado la previsión".

Respecto a estas quejas, el alcalde ha señalado que "se está trabajando sin descanso para solucionar el problema". "Lo hemos comunicado a través de redes sociales, del grupo de difusión de Daroca Informa, que tiene casi 600 usarios, con bandos...". Según señala, "se ha ofrecido información cuando era precisa y efectiva".

Y, mientras la situación se normaliza, los vecinos siguen haciendo acopio de agua. En el supermercado Día explican que esta semana han aumentado considerablemente las ventas de agua embotellada. Si lo normal es vender un palé lleno de garrafas al día, desde el lunes se ha multiplicado por cinco. Tienen también reservadas 25 garrafas al día para que el panadero pueda seguir trabajando.