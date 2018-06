Un testigo vio al fallecido en Utebo cambiar de trayectoria y encararse contra el poste eléctrico

Nada pudo hacerse por el conductor, ya que los primeros en asistirle lo encontraron muerto. Por ello, será ahora la autopsia que se practique al cadáver en el Instituto de Medina Legal de Aragón la que revele si esta persona pudo sufrir algún problema de salud que explique lo sucedido.

El accidente se produjo a las 6.00 en una recta de más de 200 metros, ancha y con un firme en buen estado. Un lugar en el que, según los vecinos, “nunca antes se había producido ninguna colisión”. Porque aunque la base del tendido eléctrico se encuentra muy cerca de la calzada, el coche siniestrado tuvo que atravesar el carril contrario para chocar con ella. Según fuentes de la investigación, al recibir semejante golpe, la dos líneas de media tensión -15.000 w- que soporta el doble poste de hormigón provocaron un inmediato chisporroteo. Sin embargo, el vehículo no se prendió fuego ni se produjo ningún incendio en la zona.

El fallecido era vecino de Cuarte

La víctima del accidente, de 44 años e identificada como J. T. A., estaba domiciliada en la localidad zaragozana de Cuarte de Huerva, pero su familia cuenta con una nave en el polígono industrial El Águila de Utebo. Lo que no se ha podido confirmar es si, a esas horas de la madrugada, el hombre venía o iba a este negocio

El fuerte impacto del coche con la torre eléctrica no la hizo caer, pero esta ha quedado muy inestable y existe riesgo de derrumbe. “No parece que se vaya a caer, pero hay que impedir que esto suceda y evitar cualquier peligro”, comentaba un perito externo de Endesa mientras inspeccionaba la zona. Según este, la compañía se plantea una sustitución urgente de los postes para colocar, posiblemente, una nueva torre metálica.

Los técnicos de Endesa se trasladaron enseguida a reparar las líneas afectadas, lo que no impidió que algunas empresas de los polígonos El Águila y El Águila Coors, entre ellas Chocolates Lacasa, se vieran de alguna manera afectadas. “Nosotros hemos empezado a trabajar a las 7.00 y había luz”, relataba un empleado de Componentes Europa, en una de las naves más próximas al lugar del siniestro. En algunas otras señalaron que no se recuperó el suministro hasta pasadas las 9.00.

A pesar del gran estruendo que tuvo que producirse, los vecinos de las pocas casas ubicadas en esta zona de Utebo no supieron de lo ocurrido hasta por la mañana. “Por aquí hay muchas empresas y alguna trabaja también por la noche, por lo que los ruidos son continuos. Yo he escuchado algo a la hora del accidente, pero he pensado que era un camión”, comentaba uno de los residentes.