ZEC solo rectificará su golpe en las sociedades si PSOE y CHA le dan estabilidad hasta 2019

El encuentro se ha producido en el despacho de Santisteve y se ha prolongado durante más de dos horas. Ha habido mucho tacticismo, al calor de la moción de censura que se estaba debatiendo en Madrid y que puede desalojar este viernes a Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno para ser sustituido por el socialista Pedro Sánchez. ZEC sabía que en ese contexto los grupos de izquierdas no rechazarían un encuentro, aún a sabiendas de el acuerdo es muy difícil. Pero PSOE y CHA han dejado claro que cualquier negociación debe ir precedida de una rectificación de lo que denominan "9-F".

La cita ha llegado además en la víspera de un pleno en el que se van a debatir varias iniciativas sobre el golpe en las sociedades en las que se va a evidenciar tanto la minoría de ZEC como la unidad de acción respecto a este asunto por parte de PP, PSOE, Ciudadanos y CHA. "Este viernes lo que se va a escenificar de nuevo es cómo la izquierda deja la iniciativa al PP para continuar la política de bloqueo", ha afirmado Santisteve.

Ante esto, la propuesta de ZEC pasa por un pacto global, nunca por una rectificación sin contraprestaciones de su política en las sociedades municipales. "El gobierno está dispuesto a todo, siempre y cuando haya acuerdos políticos", declaró el alcalde. Este acuerdo, que pasa por "aislar políticamente al partido de la corrupción", en referencia al PP, incluye varios puntos, entre los que figuran pactar el plan de movilidad sostenible, la línea 2 de tranvía, un plan de vivienda pública financiado por el Banco Europeo de Inversiones, las ordenanzas fiscales de 2019 y el presupuesto. En definitiva, un acuerdo de estabilidad hasta las elecciones.

Respecto a las sociedades, ZEC no ofrece tanta precisión. En un documento escrito que ha facilitado a PSOE y CHA habla de "conformar una mayoría de izquierdas en los órganos de gobierno de las sociedades", que permitiría hacer cambios en su composición, aunque no aclara si se respetaría el resultado de las urnas. En cualquier caso, el gobierno municipal ofrece crear una comisión "que evalúe con carácter previo a su conformación los órdenes del día" de los consejos de administración.

Pero no llega a hablar de devolver la proporcionalidad a las sociedades. Y por supuesto reafirma que la competencia de constituirse en junta general de cada una de las sociedades sigue siendo del gobierno. Para el portavoz de ZEC, Pablo Muñoz, la oferta es "supergenerosa". Es más, ha anunciado que volverá a haber una reunión el próximo martes. También ha dicho que pese al decreto aprobado el pasado martes, el gobierno no transferirá fondos a las sociedades municipales.

La contraoferta de PSOE y CHA

PSOE y CHA no han querido dar una imagen de ruptura el día que se confirmaba la salida de la Moncloa de Rajoy y han evitado los calificativos gruesos de las últimas semanas. Y han hecho una contraoferta: ZEC puede rectificar hoy, antes del pleno, tanto el decreto del martes como la decisión de no respetar el reparto de fuerzas de la corporación. "Este viernes no hay gobierno", ha respondido Santisteve, dejando claro que no habrá marcha atrás.

En cualquier caso, si lo hicieran, PSOE y CHA retirarán las mociones vinculadas a la crisis de las sociedades. Además, se han comprometido a que en el plazo de una semana se resolverían todos los expedientes atascados en los patronatos, que no se pueden aprobar porque no hay cuórum, dado que la oposición ha decidido no asistir en señal de protesta. A partir de ese momento, socialistas y nacionalistas se mostraron dispuestos a llegar a acuerdos con ZEC.

"Es un paso previo para volver a la actividad política normalizada", declaró el socialista Carlos Pérez Anadón. "No se negocia nada que no pase por retornar a la situación previa al 9 de febrero", añadió Carmelo Asensio, de CHA, que ha dejado claro que el gobierno municipal "está solo". "Si son inteligentes y les preocupa la ciudad, buscarán la fórmula para rectificar", ha agregado.

Los dos partidos se han felicitado por la nueva mayoría que se ha conformado en el gobierno central. Pero le han hecho un recordatorio a Santisteve. "Es un momento de alborozo y alegría para la izquierda, pero lo que hoy pasa en el Congreso de los Diputados es lo que ocurrió hace tres años en Zaragoza, cuando PSOE y CHA impidieron que el PP, que fue el partido más votado, gobernara Zaragoza", ha concluido Pérez Anadón.