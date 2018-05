Rubén Marco: "Me presenté para intentar aclarar y mejorar la situación de Mallén"

Tristemente, sí. Fueron unos años complicados. Las denuncias venían desde 2009, pero lo fuerte llegó en 2011. Y, al final del anterior mandato, con la inhabilitación del entonces alcalde, Antonio Asín, entró un compañero del PSOE. Nos quedamos un poco solos y empezaron unas divisiones internas brutales.

¿Con qué objetivo se presentaron con la candidatura Por Mallén al Ayuntamiento?

Queríamos aclarar la situación a los vecinos y, a partir de ahí, solucionarla o mejorarla en la medida de lo posible dentro de la legalidad. No había transparencia respecto a una serie de créditos que se habían pedido y a los que no se podía hacer frente y que todavía colean. Se trabajaba en el consejo de administración de una sociedad que fue creada para desviar –por así decirlo– la legalidad de lo público y llevarlo al régimen mercantil.

¿Qué queda pendiente?

La sociedad está en concurso de acreedores y hay que resolver cómo liquidamos lo que se debe.

¿A cuánto asciende la deuda con la sociedad?

Se debe más de tres millones de euros bancos y a otros pequeños acreedores. Y en algunos casos con sentencias judiciales. Ahora estamos en vísperas de que se vaya resolviendo todo, de llegar a negociaciones con los bancos, repartir activos para el resto de acreedores y lo que podamos recuperarlo el Ayuntamiento. Lo importante es que no afecte al día a día del municipio.

¿Era consciente de la situación cuando accedió a la alcaldía?

De la mayoría, sí. Otras cosas han ido apareciendo por el camino.

En 2015 contó con el apoyo de los dos concejales del PP. Firmaron un documento que incluía hacer una auditoría del Ayuntamiento y de la sociedad urbanística municipal, tener actualizada la página web...

Esto era nuestro programa electoral:dar transparencia e intentar solucionar las cosas informando. El PP participa en todas las comisiones. Queríamos que fuera un diálogo entre todos, incluyendo al PSOE. El reparto de delegaciones y concejalías se dejó abierto y nadie quiso asumirlas.

¿Cuál es la situación de las arcas municipales?

Es buena, ya que hay un remanente de 2,5 o 3 millones de euros. En 2017 nos hemos saltado el techo de gasto. El viernes pasado aprobamos en pleno el plan económico financiero, con unos pequeños ajustes y recortes en todas las partidas. La gente lo tiene que saber.

Mallén está junto a la N-232. ¿Ha condicionado la vida de la localidad?

Yo creo que sí. Ahora estamos en plenas obras, aunque vayan con mucha lentitud.

¿El ansiado desdoblamiento marcará un antes y un después?

Entiendo que sí, aunque nos quedaremos entre la autovía y una autopista. Entiendo que hace unos años había una solución mejor, que era liberar la autopista AP-68, que discurre paralela a escasos 500 metros. Comparto la queja de que es un poco absurdo el desdoblamiento.

Los profesores del instituto criticaron pintadas ofensivas durante la fiesta de los Quintos. ¿Qué medidas ha tomado el Ayuntamiento?

Nos reunimos con una representación de Quintos y les pedí que, como mínimo, asuman la responsabilidad y pidan disculpas públicas. El año que viene se van a prohibir las pintadas.

¿Hay plazo para solucionar el problema del frío y de las termitas del colegio?

Hay un compromiso de Educación para ejecutar obras este verano. La DGA se ha comprometido a sustituir el 40% de las ventanas. El Ayuntamiento tendrá que seguir con planes provinciales haciendo pequeñas obras de mejora energética.

Mallén tiene 3.140 habitantes.

Llevamos unos años perdiendo población. En 2009 llegamos a superar los 3.730 vecinos. Con la crisis mucha población extranjera se marchó. Cerró una empresa de conservas, Día se marchó a Villanueva de Gállego...

¿Por qué sector tendría que apostar el municipio?

Creo que hay millones de metros cuadrados repartidos por polígonos industriales. Deberíamos intentar mantener más la agricultura y apoyar al sector primario.

¿En qué proyectos trabajan?

A medio plazo vienen proyectos eólicos y, a partir de ahí, seguiremos en nuestra línea de reducir impuestos, como hemos hecho con el IBI. Tenemos que seguir trabajando en la disolución de la sociedad urbanística municipal. Y apostar por potenciar la agricultura a nivel local.

¿Continuará en la política?

Aún tenemos que decidirlo. Personal y profesionalmente me limita mucho, porque es un municipio con un tamaño grande para Aragón, y tenemos todo el trabajo que queramos, y más.

¿Y compensa?

Hay veces que sí y la mayoría de veces, no. Aunque he de reconocer que he aprendido muchas cosas de Administración local y del trato con la gente.