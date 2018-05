Confiesa haber torturado a una vecina de Sabiñánigo en un piso de Zaragoza

Las torturas sufridas por una joven de Sabiñánigo, a la que golpearon y quemaron con una lima rusiente, además de meterle diez veces la cabeza en un cubo con agua, han sentado este lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza a Jessica Mirella V. V., para la que la Fiscalía pide seis años de prisión por un delito continuado de extorsión y otro de lesiones. Por estos mismos hechos, ocurridos en un piso de la plaza de Roma el 19 de marzo de 2015, ya fue juzgado y condenado a ocho años de cárcel el zaragozano Saúl Planas. Pero cuando se celebró el juicio, a finales de febrero, la encausada se encontraba en paradero desconocido. De hecho, fue unas semanas después cuando la Policía Nacional logró detenerla en el aeropuerto de Barajas, lo que ha permitido llevarla ahora ante un tribunal.

Durante la vista, el forense definió a la víctima como una persona con una "inteligencia límite” y "especialmente influenciable”. "No hablamos de una patología o discapacidad intelectual, pero esta mujer se encuentra fuera de los patrones de normalidad”, explicó el doctor Eduardo Cantón. Pero la acusada negó que se aprovechara de esta circunstancia para exigirle dinero. "Nunca le pedí nada a ella. Yo recibí 5.000 euros, pero me los dio mi novio Saúl en concepto de préstamo”, explicó.

Lo que sí reconoció la joven es que estuvo presente en el piso de la plaza de Roma donde torturaron a la denunciante. "Yo solo le quemé en la palma de la mano. Y porque me obligaron”, indicó. Al preguntarle por qué se sintió obligada a lesionar a la vecina de Sabiñánigo, la acusada contestó que tenía que ir a recoger a su hermana, que tiene síndrome de Down, y su novio no la dejaba salir del piso.