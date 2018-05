Los estudiantes del instituto de La Puebla diseñan carriles bici para su municipio

"Como parte de la asignatura de Educación Física les propuse a los alumnos que diseñaran un carril bici mixto en calles por las que circulen tanto bicis como coches. Los alumnos han estudiado los posibles trazados, han buscado la normativa vigente para cumplirla y han buscado los apoyos institucionales", explica el promotor de esta iniciativa, el profesor Miguel Santolaya.

Los alumnos han diseñado un carril bici compartido en un recorrido circular de 3,2 kilómetros, que pasa por el instituto (en la avenida de Pastriz), los dos colegios, la zona deportiva y otros puntos destacados. El proyecto cuenta con el apoyo del instituto, de los colegios Los Albares y Reino de Aragón, el Club Ciclista Alfindén, el II Plan de Infancia y Adolescencia de La Puebla y Protección Civil.

"Solicitamos que se ponga en marcha un carril bici mixto, en calles de uso compartido por coches y bicicletas. No pedimos que se construya una vía exclusiva para este medio de transporte, solo requerimos que se señalice con pintura en la calzada las zonas en las que pueden circular las bicis. Esta medida invita a que las personas, no solo los ciclistas habituales, usen más la bicicleta como medio de transporte. La bicicleta es más económica que el coche, más rápida que ir andando, no contamina y a la vez que te desplazas haces ejercicio", señalan los alumnos en su petición.

Además, este carril bici mixto conectaría con el proyecto del carril bici interurbano entre Zaragoza y La Puebla de Alfindén. Este tiene un trazado de casi 10 kilómetros y está pendiente de ejecutar. Los estudiantes piden a su ayuntamiento que informe al Consorcio de transportes del área de Zaragoza y que busque financiación para su proyecto.