Melani, la ganadora de 'La Voz Kids 4', triunfó en Alagón

A sus 10 años, la joven promesa de la música Melani García acaba de convertirse en la ganadora de la cuarta edición de ‘La Voz Kids’, imponiéndose sobre los más de 15.000 niños de toda España que se presentaron y a los ocho finalistas. Sin embargo, lo que mucha gente desconoce es que la cantante ya había triunfado en otro ‘talent’ hace un año: el concurso de talentos ‘Villa de Alagón 2017’.

Todavía muy emocionada, la niña confiesa que no se imaginaba ganadora. “Todos mis compañeros cantaban superbien”, afirma; sin poder contener la alegría que la ha caracterizado durante su paso por el programa. Hoy, todavía recuerda su paso por Alagón, y no solo por el premio, sino por una anécdota que protagonizó junto a sus padres. “Cuando salíamos con el premio no encontrábamos las llaves del coche y casi nos tenemos que quedar a dormir allí”, bromea.