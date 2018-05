María Victoria Pinilla se aísla de los vecinos de La Muela y se refugia en "sus fincas"

Intentar dar con María Victoria Pinilla no es tarea fácil. Ella se niega a dar declaraciones si no es a través de su abogado, Santiago Palazón; y en La Muela, la localidad zaragozana donde presuntamente reside, nadie fuera de su círculo más cercano la ha visto en los últimos meses ni sabe con certeza qué es de su vida.

"Vive en las afueras, en una finca pasada la plaza de toros, pero por aquí no la verás... Yo hace más de tres años que no la veo por la calle, y de hecho la he visto más por Zaragoza que aquí. Me da la impresión de que solamente viene a ver a su madre y se marcha", comenta una vecina del municipio mientras se toma un cortado con las amigas en un bar cercano al Ayuntamiento.

El responsable de este establecimiento, el céntrico Bar Casino, confirma la versión de estas vecinas y asegura que en los tres años que lleva regentando este lugar nunca la ha visto por aquí. "Hace tres años que estoy acá y ya había pasado todo...", justifica en alusión al mayor caso de corrupción que se ha visto en Aragón, bautizado con el nombre de 'Operación Molinos'.