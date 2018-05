Mª Carmen Lázaro, alcaldesa de Cabañas de Ebro: "Hay compromiso tras la riada, pero debería ser constante"

Fue un proyecto que surgió con un equipo nuevo con ganas de hacer cosas por el municipio.

¿Qué balance hace?

Positivo, me gusta trabajar y lo he cogido con ganas. Ese era el espíritu de los que entramos. No podemos decir que sea fácil, pero vamos sacando las cosas adelante. La gente está contenta y participa.

Fue también un cambio de color político en el Ayuntamiento.

Después de 24 años de gobierno socialista, con la misma persona, fue un vuelco total. En la corporación estamos cuatro concejales del PP y tres del PSOE. La oposición no es presencial, solo por escrito. Aun así, tenemos la mayoría y sacamos la gestión.

¿Cómo vivió la última riada del Ebro hace menos de un mes?

Con nerviosismo. El recuerdo de la de 2015 creaba mucha inseguridad e incertidumbre. Hace tres años Cabañas resistió, pero quedó muy perjudicada. Solo pensábamos en que no se volviera a repetir, en adelantarnos, y esa fue la prioridad.

Las consecuencias fueron menores que las de 2015.

Sí, aunque casi 300 hectáreas quedaron anegadas, y los agricultores van a tener muchas pérdidas. Infraestructuras que habrá que arreglar. Caminos que estaban recién acondicionados y que habrá que reparar. Pusimos unas bombas que compró el Ayuntamiento el año pasado como previsión. Sabemos que el río en Cabañas es nuestro punto débil. Y tenemos que protegernos.

Es también fuente de riqueza.

Sí, claro. No lo considero como un problema. Al revés. Sabemos convivir con el río y no estamos atemorizados por el Ebro. Lo vemos como un compañero más que cuando se alborota tenemos que tranquilizar. Toda ayuda es buena, pero es el pueblo el que sabe cómo y cuándo hay que actuar.

¿Ya han valorado los daños?

Estamos en ello. Ahora es el momento de actuar. Estoy agradecida de todo lo que se ha hecho, porque ha funcionado. Ha sido un conjunto de todas las actuaciones lo que ha hecho que se haya llevado esta riada de otra forma. Ahora hay que reparar. Entiendo que todas las administraciones tienen que echar una mano y no solo puntualmente en estos episodios de riada. Se tendrían que preocupar de nosotros de forma constante.

¿Exige un compromiso real y efectivo?

Hace unos días mantuvimos una reunión con CHE, DGA y DPZ. Les planteé que no dudo que vamos a recibir las ayudas, pero sería bueno que las administraciones se comprometan con los municipios del río. Los pueblos son los que abastecen a las ciudades.

La localidad está situada muy cerca de Zaragoza.

Tenemos una posición estratégica, es perfecta. Aquí se vive muy bien porque es un municipio pequeño, pero tenemos todos los servicios y estamos a media hora de Zaragoza.

Superan por muy poco el límite de los 500 habitantes.

Ahora somos 504 vecinos. Si baja más corremos el riesgo de perder servicios y subvenciones.

¿A qué cree que se debe el descenso demográfico?

La población ha tenido pocas posibilidades de quedarse aquí y se ha ido a pueblos de alrededor. Tenemos un plan general de urbanismo muy radical, pensado para multiplicar Cabañas por cuatro o por cinco. Hay que facilitar las cosas para que los de aquí nos podamos quedar.

¿Qué criterios se establecen en el plan urbanístico?

El municipio está dividido en unidades de ejecución demasiado grandes y eso es imposible de desarrollar. Es un diseño para vacas muy gordas, pero cuando vinieron las flacas se ha quedado todo paralizado y ahora estamos atados de pies y manos. Queremos favorecer que la gente pueda quedarse o venir aquí a vivir.

¿Van a intentar modificar el Plan General de Ordenación Urbana?

Fue una de las razones por las que entramos al gobierno, queremos cambiar ese plan de urbanismo para que los vecinos puedan construir en el municipio, aunque sabemos que no es fácil, porque implica años y mucho dinero.

¿En qué proyectos trabajan actualmente en el pueblo?

Queremos mejorar el pueblo ante las riadas, que creo que ya estamos consiguiendo. Entre lo que hacen las administraciones y lo que podemos invertir nosotros, poco a poco lo estamos logrando. Que hace falta más, también. Otro aspecto es el valor catastral, que está elevadísimo. El Ayuntamiento ha trabajado en aplicar valores correctores este año 2018, que están sujetos a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

¿Cuál es el presupuesto municipal de Cabañas de Ebro?

Ronda los 500.000 euros. Hemos intentado mejorar los servicios básicos, se trabaja mucho con los niños pequeños. Acondicionamos un espacio para ludoteca en el edificio a medio construir que se proyectó como centro cívico. Esta fue una obra faraónica e innecesaria que se inició hace 15 años y que está paralizada.