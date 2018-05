En busca de un hogar para Jenny

Susana Moliner accedió este lunes por primera vez a su terreno ubicado en Utebo tras el paso de la crecida del Ebro que tuvo lugar hace poco más de dos semanas. Hasta ahora, el barro y las zonas todavía encharcadas le habían imposibilitado el acceso. “Tuvimos que acceder con botas para andar por el lodo. Está todo destrozado, las casas de los animales derruidas y el huerto completamente echado a perder”, describe la zaragozana. En su caso, durante la jornada del jueves 12 de abril –cuando se anunció que el pico más alto de la avenida del rñio pasaría por la capital aragonesa-, Moliner, que trabaja como auxiliar de enfermería en un centro hospitalario zaragozano, decidió evacuar a todos sus animales. Esa noche, el agua había comenzado a entrar a su campo, al día siguiente el nivel superaba los 2 metros.

“En 2015 fue bastante peor. Recuerdo que un vecino me cedió su nave para alojar a mis animales y estuvimos allí dos meses hasta que pude reconstruirlo todo. Por aquel entonces nos dijeron que era una avenida extraordinaria pero está claro que no. Ahora no pienso volver”, reivindica.

Mientras desalojaba a todos sus animales, entre los que se encuentran varios burros, cabras, perros, patos y gallinas; una de sus burras, Tana, dio a luz a una pollina, Jenny, que nació durante el desalojo, seguramente debido al estrés del transporte. “En clase nos contaron que en inglés burra se dice ‘Jenny’, por lo que decidí que si era hembra la llamaría así”, explica la zaragozana, que cursa 4º de Veterinaria y se vio obligada a asistir el parto.