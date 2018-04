"Dijo que de la bodega no iba a salir nadie vivo y me apuntó con la pistola a la cara"

Los seis hombres y las dos mujeres que juzgan a Francisco Canela Grima, de 46 años, por el disparo que costó la vida a Robert Racolti, de 23, escucharon este lunes la declaración de la novia de la víctima: única testigo directo de los hechos, ocurridos el 10 de enero de 2016 en una bodega de Ricla. La joven, Emilia Verónica Z., que entonces tenía 19 años, no presenció el momento en que su pareja cayó herido de muerte al suelo porque tras un primer disparo intimidatorio al suelo por parte del acusado esta huyó en busca de ayuda. "Nada más entrar en la bodega, Curro –como se conoce en el pueblo al presunto homicida– nos dijo que de allí no iba a salir nadie vivo. Después, me apuntó con una pistola a la cara", manifestó la testigo. Ella logró escapar, pero su novio se quedó allí forcejeando con el procesado.