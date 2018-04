Las vaquillas también se calzan para no resbalar

El ganadero aragonés Iván López ha revolucionado el festejo popular con un invento que reduce notablemente las caídas de las vacas en el asfalto y también la cojera que padecen después de un festejo agitado. Consiste en una especie de zapato que se coloca en las pezuñas de las reses para que no resbalen, de forma que pueden agarrar mucho mejor tanto en el arranque de la carrera como en la frenada.

El proyecto, pionero en España, le ha llevado cuatro años y todavía sigue haciendo pruebas con intención de mejorarlo. “No ha sido fácil encontrar un material adecuado. Cuesta ajustar adhesivos fuertes porque las pezuñas de las vacas son más delicadas que las de los caballos, por ejemplo”, explica López, antes de indicar que la suela está hecha “de caucho y goma”.

“Esto no existía en ningún sitio. De hecho, me están llamando empresas de Bélgica para adaptarlo al sector equino. He hecho muchísimas pruebas en el campo y por fin he dado con lo que buscaba”; añade, y cifra en un 95% el porcentaje de reducción de las caídas de las vacas en asfalto. “Es como si el animal fuese calzado; si no sufre un tropezón no se cae”, remarca López, que ya ha aplicado el sistema en Villafranca de Ebro y próximamente probará en otras localidades.